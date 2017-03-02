Депутат лишился мандата из-за супруги в Приморье

«В ходе проверки, проведенной Лесозаводской межрайонной прокуратурой Приморского края летом прошлого года, было установлено, что депутат думы Лесозаводского городского округа предоставил недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Более того, в предусмотренный законом срок он не представил аналогичные сведения в отношении своей супруги», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

В соответствии с федеральным законом, полномочия депутата досрочно прекращаются в случае несоблюдения им закона о противодействии коррупции, который возлагает на депутата обязанность представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов.

«В связи с этим межрайонным прокурором в думу городского округа Лесозаводск было внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителя», — говорится в сообщении.

Однако до этого депутат ушел в отставку по собственному желанию.

Не согласившись с такой формулировкой прекращения полномочий, межрайонный прокурор направил в суд заявление о признании решения местной думы незаконным. Суд удовлетворил требования прокурора, изменив формулировку основания о сложении депутатских полномочий.

«Полномочия депутата были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, установленных законом», — говорится в сообщении.