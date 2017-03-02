Депутат лишился мандата из-за супруги в Приморье
В Приморье по инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия депутата, проигнорировавшего требования антикоррупционного закона, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье по инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия депутата, проигнорировавшего требования антикоррупционного закона, сообщает ИА «Дейта».
«В ходе проверки, проведенной Лесозаводской межрайонной прокуратурой Приморского края летом прошлого года, было установлено, что депутат думы Лесозаводского городского округа предоставил недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Более того, в предусмотренный законом срок он не представил аналогичные сведения в отношении своей супруги», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.
В соответствии с федеральным законом, полномочия депутата досрочно прекращаются в случае несоблюдения им закона о противодействии коррупции, который возлагает на депутата обязанность представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов.
«В связи с этим межрайонным прокурором в думу городского округа Лесозаводск было внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителя», — говорится в сообщении.
Однако до этого депутат ушел в отставку по собственному желанию.
Не согласившись с такой формулировкой прекращения полномочий, межрайонный прокурор направил в суд заявление о признании решения местной думы незаконным. Суд удовлетворил требования прокурора, изменив формулировку основания о сложении депутатских полномочий.
«Полномочия депутата были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, установленных законом», — говорится в сообщении.