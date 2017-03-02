Народы Севера и Дальнего Востока больше не хотят быть малыми

За месяц любой мог внести предложения и пожелания, которые станут основой рекомендаций VIII Съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

За месяц в Ассоциацию поступили предложения из многих регионов. Себя проявили жители Камчатского и Хабаровского краев, Томской области, Республики Коми, Ханты-Мансийского, Ненецкого и Ямало-ненецкого автономных округов. Активно участвовали не только представители старшего поколения, но и молодежь.

«Достаточно много поступило конструктивных предложений. Ближе к концу сбора люди стали активнее, — отмечает президент Ассоциации Григорий Ледков. — Много поступило предложений, касающихся изменений в федеральное законодательство, экологических проблем, доступа к биологическим ресурсам, сохранения ценностей и культуры, традиционных знаний природопользования, обеспечения доступности и улучшения качества образовательных и социальных услуг в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».

По словам Григория Ледкова, приоритетом в работе Ассоциации останется законодательный блок, информационно-правовое просвещение, взаимодействие с органами власти и промышленными компаниями. Девизом Программы станут три постулата, гарантирующих сохранение и благополучие коренных малочисленных народов: «Земля. Традиции. Будущее».

«Земля» подразумевает добиваться безвозмездного и беспрепятственного доступа к землям и биологическим ресурсам на исконной среде обитания предков.

«Традиции» значат сохранять, развивать, популяризировать и передавать из поколения в поколение ценности, язык и культуру, а также традиционные знания природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«Будущее» — проводить эффективную молодежную политику для формирования у молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России чувств национального самосознания, патриотизма, гордости и принадлежности к своему этносу, чувства единения, как части многонациональной России.

Обсуждение формирования «Народной программы: КОРЕННЫЕ-2021» стало и одним из вопросов повестки заседания Координационного совета и совета старейшин Ассоциации, состоявшегося 20 февраля в Москве.

Григорий Ледков подчеркнул, что несмотря на официальное закрытие сбора предложений, работа по формированию Программы будет продолжена. «Ассоциация всегда открыта к сотрудничеству. Слышать голос каждого — наша задача», — подчеркнул Григорий Ледков.