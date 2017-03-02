Reuters узнал о нехватке средств на строительство США стены с Мексикой

Ранее президент страны Дональд Трамп заявлял, что стена должна быть построена за счет «имеющихся средств и ресурсов». Однако выделенных $20 млн будет недостаточно, чтобы приступить к строительству заграждения на границе Мексики.
Этой суммы, как указывает Reuters, хватит только на строительству пограничного забора близ Нако (штат Аризона) и по установке камер видеонаблюдения на границе.
Это значит, что Белому дому придется убедить Конгресс о выделении дополнительного финансирования. Стоимость всего проекта, по оценке МВБ, составит $21,6 млрд. Чиновники ведомства отказались от комментариев.
Согласно документу, министерство внутренней безопасности искали $376 млн для обеспечения безопасности на границе, инфраструктуру и технологии, поэтому оно не просило одобрения конгресса перепрофилировать финансирование.
Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики
В середине февраля Reuters со ссылкой на документ Министерства внутренней безопасности сообщил, что стоимость проекта стены увеличилась в 1,5 раза по сравнению с первоначальной оценкой.
Авторы документа считают, что строительство стены будет состоять из трех этапов. Предполагается, что к 2010 году будет построена система заборов и стен общей протяженностью 2000 км.
После этого Трамп пообещал снизить стоимость проекта. Во время предвыборной кампании он называл стоимость в $12 млрд, а руководители республиканцев в конгрессе рассчитывали, что проект будет стоить $15 млрд.
В конце января этого года президент США подписал указ, согласно которому, на южной границе страны будет построена стена. Предполагается, что это ограничит поток нелегальной миграции из Мексики. Трамп заявлял, что Мексика "100 процентов возместит расходы США на строительство стены, однако на первоначальном этапе строительство будет финансироваться американскими налогоплательщиками. Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето отказался платить за стену.