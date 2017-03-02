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04:51 (мск), источник: РБК

Reuters узнал о нехватке средств на строительство США стены с Мексикой

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США может выделить на строительство стены с Мексикой $20 млн, однако этого недостаточно для реализации всего проекта. Об этом сообщает Reuters со ссылокой на документ ведомства.

Источник: Reuters

Ранее президент страны Дональд Трамп заявлял, что стена должна быть построена за счет «имеющихся средств и ресурсов». Однако выделенных $20 млн будет недостаточно, чтобы приступить к строительству заграждения на границе Мексики.

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Этой суммы, как указывает Reuters, хватит только на строительству пограничного забора близ Нако (штат Аризона) и по установке камер видеонаблюдения на границе.

Это значит, что Белому дому придется убедить Конгресс о выделении дополнительного финансирования. Стоимость всего проекта, по оценке МВБ, составит $21,6 млрд. Чиновники ведомства отказались от комментариев.

Согласно документу, министерство внутренней безопасности искали $376 млн для обеспечения безопасности на границе, инфраструктуру и технологии, поэтому оно не просило одобрения конгресса перепрофилировать финансирование.

Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики​

В середине февраля Reuters со ссылкой на документ Министерства внутренней безопасности сообщил, что стоимость проекта стены увеличилась в 1,5 раза по сравнению с первоначальной оценкой.

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Авторы документа считают, что строительство стены будет состоять из трех этапов. Предполагается, что к 2010 году будет построена система заборов и стен общей протяженностью 2000 км.

После этого Трамп пообещал снизить стоимость проекта. ​Во время предвыборной кампании он называл стоимость в $12 млрд, а руководители республиканцев в конгрессе рассчитывали, что проект будет стоить $15 млрд.

В конце января этого года президент США подписал указ, согласно которому, на южной границе страны будет построена стена. Предполагается, что это ограничит поток нелегальной миграции из Мексики​. Трамп заявлял, что Мексика ​​"100 процентов возместит расходы США на строительство стены, однако на первоначальном этапе строительство будет финансироваться американскими налогоплательщиками. Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето отказался платить за стену.

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