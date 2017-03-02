Сенатор рассказал, когда безвизовые иностранцы наводнят Владивосток

Глава экспертного совета по туризму при комитете Совфеда добавил, что список этих стран будет сформирован правительством. «Его пока нет, но, как я знаю, речь идет о десятках государств. Не об одном-двух», — подчеркнул сенатор.

Фомин также рассказал, что облегченный порядок въезда планируется реализовать в самом Владивостоке до 1 августа 2017 года, а на территории свободного порта Владивосток — до 1 февраля 2018 года. Сенатор полагает, что это нововведение в разы увеличит турпоток в Россию.

Ранее в среду Совфед одобрил закон об облегченном порядке въезда для иностранцев в свободный порт Владивосток.