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04:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Сенатор рассказал, когда безвизовые иностранцы наводнят Владивосток

Граждане нескольких десятков стран, прибывающие в порты Приморья, смогут получить электронные визы бесплатно, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин. Об этом пишет ИА Дейта.

Источник: РИА "Новости"

Глава экспертного совета по туризму при комитете Совфеда добавил, что список этих стран будет сформирован правительством. «Его пока нет, но, как я знаю, речь идет о десятках государств. Не об одном-двух», — подчеркнул сенатор.

Фомин также рассказал, что облегченный порядок въезда планируется реализовать в самом Владивостоке до 1 августа 2017 года, а на территории свободного порта Владивосток — до 1 февраля 2018 года. Сенатор полагает, что это нововведение в разы увеличит турпоток в Россию.

Ранее в среду Совфед одобрил закон об облегченном порядке въезда для иностранцев в свободный порт Владивосток.

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