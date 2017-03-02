Юрий Трутнев: Субсидий на инвестиции в инфраструктуру ДФО не будет
Создается новый закон о налоговых вычетах для инвесторов.
Создается новый закон о налоговых вычетах для инвесторов.
Инвестор на Дальнем Востоке сможет получить налоговые вычеты, если сам построит инфраструктуру. Об этом заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи, рассказывая о новых программах поддержки инвесторов, которые планируется запустить на Дальнем Востоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Система должна быть самонастраивающейся, саморазвивающейся. Один из таких элементов, создающих условия для привлечения инвестиций, мы планируем принять в ближайшее время», — уточнил
По словам Юрия Трутнева, это делается для того, чтобы «не добывать деньги на строительство инфраструктуры из бюджета, потому что это сложно, в то время как необходимый для запуска новых проектов объем государственных инвестиций постоянно растет». «Задача инвестора — построить новое предприятие. За инфраструктуру заплатит государство, но не субсидией на инфраструктуру, а налоговыми вычетами. В ближайшее время этот закон мы внесем в правительство России», — подчеркнул он.