Палата лордов приняла затрудняющие Brexit правки в закон о выходе из ЕС

С инициативой гарантировать права европейцев выступила Лейбористская партия. При одобрении проекта на следующем этапе рассмотрения — в Палате общин — правительство будет обязано опубликовать соответствующие предложения в течение трех месяцев до начала процедуры Brexit. В поддержку изменений отдали свои голоса 358 членов Палаты, против высказались 256 человек.

Таким образом, Палата лордов затормозила принятие билля о выходе Великобритании из состава ЕС. До этого нижняя палата парламента одобрила закон о Brexit без дополнительных правок.

Речь идет о претензиях, которые неоднократно высказываются в британском правительстве относительно прав своих граждан за рубежом. Лондон отказывается предоставлять односторонние гарантии живущим на своей территории европейцам до тех пор, пока ЕС не станет защищать проживающих у себя британцев.