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04:43 (мск), источник: РБК

Палата лордов приняла затрудняющие Brexit правки в закон о выходе из ЕС

Верхняя палата парламента Великобритании — Палата лордов — одобрила пакет поправок к законопроекту о начале процедуры выхода страны из Евросоюза (ЕС), передает Reuters.

Источник: AP 2017

Изменения в документ затронут пункты, гарантирующие защиту прав проживающих на территории Великобритании граждан ЕС.

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С инициативой гарантировать права европейцев выступила Лейбористская партия. При одобрении проекта на следующем этапе рассмотрения — в Палате общин — правительство будет обязано опубликовать соответствующие предложения в течение трех месяцев до начала процедуры Brexit. В поддержку изменений отдали свои голоса 358 членов Палаты, против высказались 256 человек.

Таким образом, Палата лордов затормозила принятие билля о выходе Великобритании из состава ЕС. До этого нижняя палата парламента одобрила закон о Brexit без дополнительных правок.

Речь идет о претензиях, которые неоднократно высказываются в британском правительстве относительно прав своих граждан за рубежом. Лондон отказывается предоставлять односторонние гарантии живущим на своей территории европейцам до тех пор, пока ЕС не станет защищать проживающих у себя британцев.

В конце февраля газета The Sunday Times со ссылкой на осведомленных источников сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поручила министрам провести реформу миграционного законодательства. В числе одной из инициатив — пятилетние визы для жителей ЕС, которые будут работать в Великобритании после Brexit.

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