Гройсман: блокада в Донбассе подталкивает предприятия закупать уголь у РФ

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

«Я проводил большую встречу с украинскими металлургами — это 17% промышленного производства страны, 25% валютной выручки, это прочная сфера нашей экономики. И когда просто перекрыли путь к украинским недрам, сегодня металлурги говорят, что можно получить нужный им уголь из двух источников: это либо Америка, либо Россия», — заявил глава правительства в интервью Радио Свобода.

«Сегодня блокада загоняет предприятия в то, чтобы покупать уголь в России», — добавил Гройсман.

Как сообщалось, Штаб блокады ОРДЛО отказывается вести переговоры с премьер-министром.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.