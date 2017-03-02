Конгрессмены договорились расследовать контакты команды Трампа с Россией

По его словам, достигнуто соответствующее письменное соглашение между демократическим меньшинством и республиканским большинством.

Об этом, как передает Reuters, заявил лидер демократов в комитете Адам Шифф.

В самом спецкомитете заявили, что его председатель Девин Нуньес и Шифф договорились, что расследование будет, касаться, в частности, таких вопросов, как «включали ли в себя действия РФ контакты с людьми, которые связаны с политическими штабами или любыми другими представителями США», передает РИА Новости.

В январе сообщалось, что американские спецслужбы ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Россией. Отмечалось, в частности, что на руках у следователей имеются данные о неких финансовых транзакциях.