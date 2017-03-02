Вручную контролировать снос аварийного жилья поручили мэрам в Иркутской области

Как сообщает 2 марта 2017 года, он также поручить организовать дежурство специалистов в муниципалитетах, которые бы лично контролировали работы и еженедельно об этом докладывали.

На заседании оперативного штаба по ликвидации аварийного жилищного фонда Иркутской области был рассмотрен ход работ в проблемных муниципалитетах — Еланцинском, Тайшетском, Магистральном, Среднемуйском, Карлукском, Новомальтинском, Усть-Удинском и в Братске. Практически в каждом из них есть отставание по срокам. Глава Еланцов Сергей Белеев сообщил, что введение в эксплуатацию четырех домов к 15 марта откладывается, подводит подрядчик — хоть остались и небольшие недоделки, но они не позволяют провести приёмку домов. Схожие проблемы в Средней Муе. В Магистральном недобросовестному подрядчику уже насчитали более 10 млн рублей штрафов, но компания так и не достраивает объекты.

Министр строительства и дорожного хозяйства Светлана Свиркина рекомендовала главам муниципалитетов усилить контроль за работой подрядчиков. В тех случаях, когда нарушения сроков серьёзные и подрядчик не исправляется — инициировать процедуру внесения строительных организаций в реестр недобросовестных. «Вы сами проводите торги, выбираете подрядчика, получаете деньги, а потом приезжаете в министерство и говорите: подрядчик подводит. Меняйте подрядчика, принимайте меры, ведите ежедневный контроль», — обратилась к главам министр.

Как доложил заместитель мэра Братска Николай Пастушков, в конце января муниципалитет заключил последние контракты на возведение жилья по этапу 2017 года, работы ведутся. Однако, что касается прошлогоднего этапа, по которому Братск обязался сдать 40 тыс. кв. м к 1 апреля 2017 года, как высказался Пастушков, «к сожалению, не получается». Заммэра указал на обнаружившиеся ошибки проекта по одному из объектов и сообщил, что сдача этого дома отодвигает до конца апреля, а то и на май. Аналогичная ситуация по срыву сроков ещё по пяти муниципальным контрактам, что в общей сложности составляет 12.6 тыс. кв. м.