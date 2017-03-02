Глава Находки проведет прямой диалог с местным населением

Владивосток, 2 марта, PrimaMedia.

Глава Находки Андрей Горелов проведет в микрорайонах городского округа серию встреч с местным населением. До празднования Дня рождения Находки глава города планирует отчитаться перед жителями о проделанной в муниципалитете за год работе, обсудить пути дальнейшего развития территории, выслушать предложения по решению актуальных вопросов, волнующих горожан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находкинского городского округа.

«Только прямой диалог с жителями Находки позволяет эффективно руководить городом, знать о тех проблемах, которые беспокоят людей, — считает глава Находки Андрей Горелов.

По словам главы города, личные встречи позволяют получать информацию, которая помогает эффективно планировать деятельность администрации и коммунальных служб, влияет на формирование бюджета и разработку муниципальных программ.

Напомним, глава Находкинского городского округа ежемесячно проводит личный прием граждан, график которого размещен на официальном сайте администрации Находкинского городского округа. Как показывает практика, встречи с участием надзорных органов и руководителей структурных подразделений администрации города помогают наиболее оперативно решать как городские задачи, так и личные вопросы граждан.