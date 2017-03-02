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06:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Полтысячи специалистов завлекли на Дальний Восток за бюджетные деньги

В 2017 году по программе трудовой мобильности на Дальний Восток переедут почти 550 специалистов. Об этом на встрече с кадровыми агентствами рассказал замгендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Павел Игнатьев, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

Встреча прошла во Владивостоке, а ее темой стала презентация федеральной программы стимулирования трудовой мобильности.

О своем намерении привлечь специалистов в 2017 году заявили космодром «Восточный», «НИПИгазпереработка», Амурский ГПЗ, филиал ПАО «Компания “Сухой”» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина», ССК «Звезда», «Грин Агро-Сахалин», ГП ЧАО «ЧукотАВИА», «Рудник имени Матросова», ГК «Золото Камчатки» и другие. В общей сложности планируется привлечь 544 сотрудника. На проект в дальневосточных регионах по заявкам работодателей уже распределено 104 млн рублей.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, главным консолидированным итогом развития Дальнего Востока в прошлом году можно считать лучшую за 25 лет демографическую динамику — по сравнению с 2015 годом отток населения с Дальнего Востока сократился почти вдвое, по сравнению с 2014 годом почти втрое.

«За 25 лет ничего подобного на Дальнем Востоке не происходило. Но очевидно, нам надо не отток сократить, нам нужен приток населения на Дальнем Востоке, чтобы люди приезжали, связывали свою судьбу с Дальним Востоком, работали здесь, создавали семьи, были счастливы. Для этого модернизируются предприятия и создаются новые. За каждым новым заводом, каждой новой инвестицией стоят высокооплачиваемые рабочие места».

«Программа трудовой мобильности — один из перспективных механизмов кадрового обеспечения инвестиционных проектов Дальнего Востока. Партнерам АРЧК ДВ ее использование дает ряд преимуществ, в том числе возможность снижения стоимости и повышения эффективности привлечения работников», — сказал Павел Игнатьев.

В 2016 году по программе трудовой мобильности на предприятия Дальнего Востока привлечено 265 работников из Кемеровской, Иркутской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Коми, Республики Хакасия, Республики Крым, Республики Саха (Якутия), Москвы, Севастополя, Санкт-Петербурга. Однако, по отзывам участвовавших в программе компаний, включиться в нее было непросто: сложный многоэтапный процесс отбора компаний-участников, требования к сроку и географии привлечения работников и т. д.

«Мы консолидировали опыт работодателей, принявших участие в проекте в 2016 году, и в сотрудничестве с Рострудом и Минвостокразвития разработали предложения по оптимизации программы и передали их в Минтруд. Наиболее важные из них: сокращение срока привлечения работников по контракту с трех до двух лет, снятие требований о сокращении численности персонала, а также упрощение доступа работодателей к проекту. Известно, что Минтруд проводит большую работу по сокращению пакета документов, необходимых для включения в программу», — сообщил Павел Игнатьев.

Он также отметил, что пока остается предметом обсуждения возможность включения в новую редакцию программы пункта об использовании средств, выделяемых в качестве меры поддержки переезжающих, для оплаты услуг рекрутинговых компаний. Этот механизм позволил бы ускорить процесс поиска и подбора специалистов на дальневосточные производства.

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