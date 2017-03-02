WP: глава минюста США не раскрыл контакты с послом РФ в Вашингтоне
У Джеффа Сешнса было две встречи с Сергеем Кисляком — в июле и сентябре 2016 года, пишет газета.
У Джеффа Сешнса было две встречи с Сергеем Кисляком — в июле и сентябре 2016 года, пишет газета.
ВАШИНГТОН, 2 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Нынешний министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс не предал гласности свои контакты с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, состоявшиеся во время прошлогодних американских президентских выборов.
Об этом написала в среду, 1 марта, газета The Washington Post (WP), представившая данный случай фактически как новое косвенное подтверждение связи между РФ и избирательной кампанией Дональда Трампа. Кандидатура последнего активно поддерживалась Сешнсом в ходе избирательной кампании в 2016 году.
Сешнс не упоминал о них на слушаниях в Сенате Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры после ее выдвижения на пост главы минюста республиканцем Трампом, выигравшим ноябрьские президентские выборы.
В связи с этим WP утверждала, что вскрывшаяся информация способна привести к усилению призывов со стороны прежде всего Демократической партии США к проведению независимого расследования по поводу приписанного Вашингтоном России влияния на ход американских выборов.
Однако официальный представитель главы минюста Сара Исгер Флорес подчеркнула, что Сешнс не упоминал о контактах с Кисляком, поскольку те не были связаны с избирательной кампанией в США.
Сешнс на момент встреч с российским послом являлся членом Сената Конгресса и входил в состав его комитета по делам вооруженных сил. «В его (Сешнса) ответе (на вопрос о контактах с представителями РФ) не было совершенно ничего вводящего в заблуждение», — заявила Флорес.