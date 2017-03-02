WP: глава минюста США не раскрыл контакты с послом РФ в Вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 2 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Нынешний министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс не предал гласности свои контакты с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, состоявшиеся во время прошлогодних американских президентских выборов. Об этом написала в среду, 1 марта, газета The Washington Post (WP), представившая данный случай фактически как новое косвенное подтверждение связи между РФ и избирательной кампанией Дональда Трампа. Кандидатура последнего активно поддерживалась Сешнсом в ходе избирательной кампании в 2016 году.

Согласно изложенной газетой информации, у Сешнса было две встречи с Кисляком — в июле и сентябре 2016 года.

Сешнс не упоминал о них на слушаниях в Сенате Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры после ее выдвижения на пост главы минюста республиканцем Трампом, выигравшим ноябрьские президентские выборы.

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