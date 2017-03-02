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06:58 (мск), источник: ТАСС

WP: глава минюста США не раскрыл контакты с послом РФ в Вашингтоне

У Джеффа Сешнса было две встречи с Сергеем Кисляком — в июле и сентябре 2016 года, пишет газета.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Нынешний министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс не предал гласности свои контакты с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, состоявшиеся во время прошлогодних американских президентских выборов.

Об этом написала в среду, 1 марта, газета The Washington Post (WP), представившая данный случай фактически как новое косвенное подтверждение связи между РФ и избирательной кампанией Дональда Трампа. Кандидатура последнего активно поддерживалась Сешнсом в ходе избирательной кампании в 2016 году.

Согласно изложенной газетой информации, у Сешнса было две встречи с Кисляком — в июле и сентябре 2016 года.

Сешнс не упоминал о них на слушаниях в Сенате Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры после ее выдвижения на пост главы минюста республиканцем Трампом, выигравшим ноябрьские президентские выборы.

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В связи с этим WP утверждала, что вскрывшаяся информация способна привести к усилению призывов со стороны прежде всего Демократической партии США к проведению независимого расследования по поводу приписанного Вашингтоном России влияния на ход американских выборов.

Однако официальный представитель главы минюста Сара Исгер Флорес подчеркнула, что Сешнс не упоминал о контактах с Кисляком, поскольку те не были связаны с избирательной кампанией в США.

Сешнс на момент встреч с российским послом являлся членом Сената Конгресса и входил в состав его комитета по делам вооруженных сил. «В его (Сешнса) ответе (на вопрос о контактах с представителями РФ) не было совершенно ничего вводящего в заблуждение», — заявила Флорес.

Комментарии
6
Р.P.F
Авторитетная и серьёзная американская газета Washington Post сообщила что "АБ" ГЕЙ и что остается делать россиянам-ПОВЕРИТЬ?!
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А Б
Авторитетная и серьёзная американская газета Washington Post ранее сообщала, что министр юстиции США Джефф Сешнс в прошлом году в бытность сенатором дважды общался с послом РФ в США Сергеем Кисляком. В ходе прямого эфира телекомпании CNN ведущая попросила сенатора Грэма прокомментировать эту информацию. "Мы не знаем, что было на этих встречах. Там могло что-то быть или не быть. Если ФБР решит, что там имело место что-то криминальное, то необходим спецпрокурор", — сказал Грэм, который в свое время поддержал кандидатуру Сешнса. Иными словами, материалы для начала расследования в отношении Сешнса имеются.
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Алексей Кузнецов
Последнее время иностранные СМИ зарабатывают авторитет благодаря не хорошим статьям, а слишком громкими предположениями. Никаких доказательств, подтверждений, фактов влияния на выборы этой встречи не представлено, но народ схавал. Надеюсь, наши СМИ никогда не скатятся до таких публикаций. Ну да, встречался Сэшнс с кем-то. И что из того? Давайте посмотрим кто у них там в пиндосии и с кем встречался в период выборов. Это будет полная картина влияния на американские выборы из уголков всего земного шара. Мораль сей басни такова: на выборы в ЮСиЭй влияют все, но только не избиратели этой страны.
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