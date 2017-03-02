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06:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Международный молодежный форум «Байкал» пройдет в Иркутской области с 19 по 25 июня

В программе запланировали добровольческую акцию по сдаче крови, теоретические и практические занятия по дайвингу и другие мероприятия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Международный молодежный форум «Байкал» проведут с 19 по 25 июня в Ольхонском районе Иркутской области. В программе запланированы добровольческая акция по сдаче крови «День донора», теоретические и практические занятия по погружению в озеро Байкал в водолазном снаряжении, занятия по парашютно-десантной подготовке, съёмки короткометражного фильма о форуме, встреча молодежи городов-побратимов Иркутской области, посвященная 80-летию региона. Также состоится Международный Междисциплинарный форум молодых ученых «Науки о жизни и зеленые технологии: научный Шелковый путь» (Россия — Китай — Монголия). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

Форум «Байкал» пройдет при поддержке правительства Иркутской области, а также полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

«В год экологии главными темами нашего мероприятия станут экология и охрана водных ресурсов. По этим направлениям будут работать три проектные площадки: “Социальные проекты по сбережению и охране водных ресурсов”; “Экобизнес и “зеленые” проекты в бизнесе”, “Инновационные технологии сохранения и рационального использования водных ресурсов”. Мы предполагаем увидеть проекты, направленные на минимизацию негативного воздействия человека, на окружающую среду водоохраной зоны, снижение существующих техногенных нагрузок на озеро Байкал, восстановление, рациональное использование и охрану водных ресурсов», — сказал министр по молодежной политике региона Александр Попов.

Ожидается, что в этом году участниками молодежного форума станут 550 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из разных регионов России и зарубежных стран, прошедших конкурсный отбор в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Регистрация в системе начнется на следующей неделе. В результате будет определено 25 разработанных социально-экономических проектов. Их авторы получат финансовую поддержку из бюджета Иркутской области для реализации проектов.

Кроме того, прорабатывается возможность грантовой поддержки победителей форума федеральным агентством по делам молодежи в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов.

Справка: В 2006 году был впервые проведен молодежный фестиваль «Молодежь Прибайкалья». Его организаторами стали областной комитет по молодежной политике совместно с молодежной инициативной группой участников референдума по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В 2007 году агентство по молодежной политике и региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» организовали совместный проект — обучающий лагерь «Молодежный кадровый резерв». В 2008 году он был переименован в межрегиональный молодежный лагерь «Байкал-2020». Годом позже лагерь обрел международный статус и был включен в федеральный план мероприятий по празднованию года молодежи в России. В 2017 году проект сменил название на международный молодежный форум «Байкал».

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