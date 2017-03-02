Международный молодежный форум «Байкал» пройдет в Иркутской области с 19 по 25 июня
В программе запланировали добровольческую акцию по сдаче крови, теоретические и практические занятия по дайвингу и другие мероприятия.
В программе запланировали добровольческую акцию по сдаче крови, теоретические и практические занятия по дайвингу и другие мероприятия.
Международный молодежный форум «Байкал» проведут с 19 по 25 июня в Ольхонском районе Иркутской области. В программе запланированы добровольческая акция по сдаче крови «День донора», теоретические и практические занятия по погружению в озеро Байкал в водолазном снаряжении, занятия по
Форум «Байкал» пройдет при поддержке правительства Иркутской области, а также полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.
«В год экологии главными темами нашего мероприятия станут экология и охрана водных ресурсов. По этим направлениям будут работать три проектные площадки: “Социальные проекты по сбережению и охране водных ресурсов”; “Экобизнес и “зеленые” проекты в бизнесе”, “Инновационные технологии сохранения и рационального использования водных ресурсов”. Мы предполагаем увидеть проекты, направленные на минимизацию негативного воздействия человека, на окружающую среду водоохраной зоны, снижение существующих техногенных нагрузок на озеро Байкал, восстановление, рациональное использование и охрану водных ресурсов», — сказал министр по молодежной политике региона Александр Попов.
Ожидается, что в этом году участниками молодежного форума станут 550 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из разных регионов России и зарубежных стран, прошедших конкурсный отбор в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Регистрация в системе начнется на следующей неделе. В результате будет определено 25 разработанных
Кроме того, прорабатывается возможность грантовой поддержки победителей форума федеральным агентством по делам молодежи в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов.
Справка: В 2006 году был впервые проведен молодежный фестиваль «Молодежь Прибайкалья». Его организаторами стали областной комитет по молодежной политике совместно с молодежной инициативной группой участников референдума по объединению Иркутской области и