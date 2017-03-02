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07:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава Назарово может покинуть свой пост из-за «двойки» за работу

Местные депутаты снова поставили мэру «неудовлетворительную» оценку.

Глава Назарово Юлия Стрельникова снова получила «двойку» за свою работу. Неудовлетворительную оценку вынесли местные депутаты. Об этом сообщают назаровские СМИ.

Стрельникова отчиталась о своей работе за 2016 год. По словам градоначальника, в прошлом году благодаря ей в Назарово появился зал медосмотров. Также мэр заявила об успешно защищенных проектах строительства спортзала в школе № 2 и модернизации библиотеки. Кроме того, Стрельникова заверила присутствующих, что в этом году в центре города начнется строительство новой школы.

Жители Назарово выступили в поддержку мэра, поставив ей удовлетворительную оценку. Однако депутаты приняли решение оценить работу Стрельниковой на «двойку». При этом, как сообщают СМИ, мнения парламентариев разделились.

«Неуд» мэра Назарово стал для нее уже вторым подряд. Согласно законодательству, в случае повторной «двойки» глава города должен покинуть свой пост.

Напомним, Стрельникова попыталась обжаловать первый «неуд» в суде. Однако решение депутатов осталось в силе.

По данным местных СМИ, депутаты Назаровского горсовета в ближайшее время вновь вернутся к обсуждению работы главы города.

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