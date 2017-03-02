Посольство РФ не комментирует информацию о встречах посла в генпрокурором США

«Посольство не комментирует многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Лахонин.

Ранее газета Washington Post сообщила, что глава Минюста США Джефф Сешнс в бытность сенатором дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и не стал об этом упоминать, когда его кандидатуру утверждали в сенате.

По утверждению издания, которое ссылается на неназванных чиновников в Минюсте США, одна из встреч состоялась в сентябре в офисе бывшего сенатора, где, по данным источников издания, состоялась «частная беседа» Сешнса с Кисляком.

Авторы публикации обращают внимание на то, что именно в сентябре состоялись «кибер-атаки» с целью повлиять на американские выборы, в которых разведка США обвиняла Россию.

Газета также отмечает, что, когда в ходе утверждения кандидатуры Сешнса в сенате ему был задан вопрос о предполагаемых связях команды Трампа с Россией, он не стал раскрывать этот факт.