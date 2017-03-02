Посольство РФ не комментирует информацию о встречах посла в генпрокурором США

«Посольство не комментирует многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Лахонин.
Ранее газета Washington Post сообщила, что глава Минюста США Джефф Сешнс в бытность сенатором дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и не стал об этом упоминать, когда его кандидатуру утверждали в сенате.
По утверждению издания, которое ссылается на неназванных чиновников в Минюсте США, одна из встреч состоялась в сентябре в офисе бывшего сенатора, где, по данным источников издания, состоялась «частная беседа» Сешнса с Кисляком.
Авторы публикации обращают внимание на то, что именно в сентябре состоялись «кибер-атаки» с целью повлиять на американские выборы, в которых разведка США обвиняла Россию.
Газета также отмечает, что, когда в ходе утверждения кандидатуры Сешнса в сенате ему был задан вопрос о предполагаемых связях команды Трампа с Россией, он не стал раскрывать этот факт.
Ранее похожая информация о контактах советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна с российским послом привела к тому, что Флинн был вынужден уйти в отставку. Флинна обвинили в том, что он не предоставил полную информацию о характере таких контактов вице-президенту США Майклу Пенсу.
Россия категорически отвергает обвинения американской разведки в причастности к кибер-атакам с целью повлиять на избирательную кампанию в США.
Минюст США в среду вечером заявил, что в прошлом году, когда Сешнс был сенатором, у него состоялось два разговора с С. Кисляком, пишет Ассошиэйтед пресс.
«В первом случае он провел встречу в офисе в качестве члена сенатского комитета по вооружённым силам. Второй контакт состоялся в кругу других послов по завершении выступления на мероприятии фонда “Наследие”», — сообщает агентство со ссылкой на министерство.