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08:02 (мск), источник: АиФ Иркутск

Где в Приангарье может появиться экономическая зона с льготами для бизнеса?

В Приангарье уже есть одна экономическая зона с льготными условиями для бизнеса — Усолье-Сибирское. На днях стало известно, что Саянск подал заявку в Министерство экономического развития РФ на создание у себя территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

— Толчком к такому решению стало обучение наших специалистов в московской бизнес-школе «Сколково», — рассказал «АиФ в ВС» мэр города Олег Боровский. — Там же мы защитили проект развития Саянска. Самой главной отраслью считаем газонефтехимическую. В 22 и 70 километрах от города находятся два месторождения, в этом году будут бурить новые скважины, но есть множество других отраслей, в которых мы можем себя проявить. Идёт строительство свинокомплекса, тепличного комбината, завода по переработке древесины. Так что, поле для совершенствования огромное.

По подсчётам специалистов, если федеральное минэкономразвития всё-таки одобрит образование ТОСЭР, то это позволит за ближайшие десять лет создать в Саянске 1,2 тыс. новых рабочих мест и привлечь в моногород инвесторов.

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