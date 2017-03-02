Главу поселка Новый Ургал в Хабаровском крае временно отстранили от должности

Хабаровск, 2 марта, AmurMedia.

Прокурор Верхнебуреинского района Хабаровского края поддержал ходатайство следствия об отстранении от должности главы Нового Ургала. Анатолия Панова обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Прокурор Верхнебуреинского района поддержал ходатайство следственного отдела по Верхнебуреинскому району СУ СК России по Хабаровскому краю о временном отстранении от занимаемой должности главы Новоургальского городского поселения, который обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления.

По заключению прокурора, лично учувствовавшего в судебном заседании, отстранение от должности главы городского поселения будет способствовать объективному расследованию уголовного дела и установлению всех обстоятельств, поскольку находясь на своей должности, он может оказать давление на представителя потерпевшего, который является его непосредственным подчиненным.

Сегодня, 2 марта 2017 года, суд, согласившись с мнением прокурора, удовлетворил ходатайство следственного органа о временном отстранении главы поселения от занимаемой должности на период предварительного следствия по уголовному делу.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.