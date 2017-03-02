Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Эксперты: подмосковные участки вырастут в цене в 20 раз
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
08:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Главу поселка Новый Ургал в Хабаровском крае временно отстранили от должности

Анатолия Панова обвиняют в превышении должностных полномочий.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 2 марта, AmurMedia.

Прокурор Верхнебуреинского района Хабаровского края поддержал ходатайство следствия об отстранении от должности главы Нового Ургала. Анатолия Панова обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Прокурор Верхнебуреинского района поддержал ходатайство следственного отдела по Верхнебуреинскому району СУ СК России по Хабаровскому краю о временном отстранении от занимаемой должности главы Новоургальского городского поселения, который обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления.

По заключению прокурора, лично учувствовавшего в судебном заседании, отстранение от должности главы городского поселения будет способствовать объективному расследованию уголовного дела и установлению всех обстоятельств, поскольку находясь на своей должности, он может оказать давление на представителя потерпевшего, который является его непосредственным подчиненным.

Сегодня, 2 марта 2017 года, суд, согласившись с мнением прокурора, удовлетворил ходатайство следственного органа о временном отстранении главы поселения от занимаемой должности на период предварительного следствия по уголовному делу.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дачников, садоводов и строителей Хабаровска приглашают на специализированную ярмарку
Скрытые контакты Сешнса: Посольство РФ отказалось от коментариев
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Итальянцы построят дороги в Крыму
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь