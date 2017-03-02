Из администрации Волгоградской области уволили 113 чиновников
Штат администрации Волгоградской области 1 марта сократился на 113 человек.
Штат администрации Волгоградской области 1 марта сократился на 113 человек.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Упразднена также инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Ее функции теперь осуществляет областной комитет сельского хозяйства.
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области получил новое название — комитет юстиции. Функции по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов региона и организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния теперь относятся к этому ведомству.
Кроме того, в среду, 1 марта, Алексей Ломов возглавил Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. А Андрей Слепенков начал руководить Управлением делами администрации, которое занимается