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09:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

Из администрации Волгоградской области уволили 113 чиновников

Штат администрации Волгоградской области 1 марта сократился на 113 человек.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в учреждении упразднен комитет лесного хозяйства. Его функции теперь будет выполнять комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Кроме того, упразднен комитет информационной политики и управление по внутренней политике. Их функции переданы комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. Отметим, что с марта вопросами, связанными с реализацией госполитики в сфере взаимодействия с религиозными объединениями, на территории региона будет заниматься комитет по делам национальностей и казачества.

Упразднена также инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Ее функции теперь осуществляет областной комитет сельского хозяйства.

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области получил новое название — комитет юстиции. Функции по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов региона и организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния теперь относятся к этому ведомству.

Кроме того, в среду, 1 марта, Алексей Ломов возглавил Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. А Андрей Слепенков начал руководить Управлением делами администрации, которое занимается материально-техническим и финансовым обеспечением деятельности.

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