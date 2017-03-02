Из администрации Волгоградской области уволили 113 чиновников

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в учреждении упразднен комитет лесного хозяйства. Его функции теперь будет выполнять комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Кроме того, упразднен комитет информационной политики и управление по внутренней политике. Их функции переданы комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. Отметим, что с марта вопросами, связанными с реализацией госполитики в сфере взаимодействия с религиозными объединениями, на территории региона будет заниматься комитет по делам национальностей и казачества.

Упразднена также инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Ее функции теперь осуществляет областной комитет сельского хозяйства.

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области получил новое название — комитет юстиции. Функции по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов региона и организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния теперь относятся к этому ведомству.