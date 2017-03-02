Закон о судьях-«двоечниках» принял парламент Казахстана

Как ранее сообщил судья Верховного суда Акылтай Касимов, с 2016 года в Казахстане введена процедура, по которой судей оценивают каждые пять лет на основании качества отправления правосудия, соблюдения норм судейской этики и трудовой дисциплины.

Практика показывает эффективность института оценки профессиональных знаний судей, заявил Касимов. Вместе с тем требует пересмотра действующий механизм оценки, согласно которому если судья получает отрицательный результат по итогам оценки, его отправляют на повышение квалификации, после чего судебное жюри по истечении года проводит повторную оценку его профессиональной деятельности. Только в случае отрицательного результата повторной оценки выносится решение о признании судьи несоответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности. Таким образом, первично-отрицательный результат профессиональной деятельности судей, свидетельствующий о несоответствии занимаемой должности, не является основанием для освобождения их от должности.

В этой связи закон освобождает судью от должности в случае, если его деятельность оценена отрицательно, без проведения повторной оценки.

Также закон регламентирует порядок перевода судей в другой суд без проведения конкурса в случае, если судебное жюри решило перевести судью в другой суд или на другую специализацию.

Кроме того, вносятся поправки в конституционный закон «О выборах в РК», связанные с переносом срока введения всеобщего декларирования с января 2017 года на 1 января 2020 года. В закон «О судебной системе и статусе судей РК» вносится поправка, которая позволяет судьям в отставке заниматься преподавательской, научной или иной творческой деятельностью в бюджетных организациях без приостановления выплат ежемесячного пожизненного содержания. Это позволит использовать практический опыт таких судей в подготовке судейских кадров, уверен Касимов.

Также депутаты сената приняли во втором чтении сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Высшего судебного совета РК и Международного финансового центра «Астана». Поправки, вносимые в закон «О международном финансовом центре Астана», уточняют редакцию закона в связи с изменением источника финансирования центра.