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08:09 (мск), источник: Интерфакс

Глава минюста США опроверг информацию о встречах с российскими дипломатами

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Генеральный прокурор США Джефф Сешнс опроверг информацию о том, что встречался с представителями России для обсуждения вопросов, связанных с предвыборной кампанией Дональда Трампа.

«Я никогда не встречался с российскими лицами для обсуждения вопросов избирательной кампании», — приводит его слова агентство Associated Press.

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Ранее газета «Вашингтон пост» сообщила, что глава Минюста США Джефф Сешнс в бытность сенатором дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и не стал об этом упоминать, когда его кандидатуру утверждали в сенате.

По утверждению издания, которое ссылается на неназванных чиновников в Минюсте США, одна из встреч состоялась в сентябре в офисе бывшего сенатора, где, по данным источников издания, состоялась «частная беседа» Сешнса с Кисляком.

Авторы публикации обращают внимание на то, что именно в сентябре состоялись «кибер-атаки» с целью повлиять на американские выборы, в которых разведка США обвиняла Россию.

Газета также отмечает, что, когда в ходе утверждения кандидатуры Сешнса в сенате ему был задан вопрос о предполагаемых связях команды Трампа с Россией, он не стал раскрывать этот факт.

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Ранее похожая информация о контактах советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна с российским послом привела к тому, что Флинн был вынужден уйти в отставку. Флинна обвинили в том, что он не предоставил полную информацию о характере таких контактов вице-президенту США Майклу Пенсу.

Россия категорически отвергает обвинения американской разведки в причастности к кибер-атакам с целью повлиять на избирательную кампанию в США.

Минюст США в среду вечером заявил, что в прошлом году, когда Сешнс был сенатором, у него состоялось два разговора с Кисляком.

«В первом случае он провёл встречу в офисе в качестве члена сенатского комитета по вооружённым силам. Второй контакт состоялся в кругу других послов по завершении выступления на мероприятии фонда “Наследие”», — сообщает агентство со ссылкой на министерство.

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