Максим Решетников: «Современные медицинские технологии необходимо транслировать в сельские территории»

В настоящее время ГКБ № 4 — многопрофильный больничный комплекс, в состав которого входят 11 отделений стационара (сердечно-сосудистая хирургия, травматология, торакальная хирургия, гинекология, хирургия, пульмонология, терапия, неврология для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения, кардиология для лечения больных с острым инфарктом миокарда, нейрохирургия, реабилитация), операционный блок, рассчитанный на одновременную работу 11 операционных бригад и единая параклиническая служба. С июля 2014 года больница оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь жителям региона. В целом по итогам прошлого года в медучреждении получили лечение 19778 человек, выполнено 10599 операций.

На базе больницы работает Региональный сосудистый центр (РСЦ) для лечения больных с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. В рамках работы РСЦ специалистами за 2016 год оказана специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 2852 больным. Пациентам установлены: кардиостимуляторы, коронарные стенты, стенты магистральных и периферических сосудов, эндопротезы аорты.

— Учреждение оснащено на очень хорошем уровне. Это является следствием того, больница получает значительные средства от оказания высокотехнологичной медпомощи. Но нам сейчас очень важно медицинские технологии, которые применяются в клиниках Перми, транслировать в сельские территории Прикамья. Это основная задача для краевого Минздрава, чтобы доступность качественной медицинской помощи была обеспечена не только в краевой столице, но и других населенных пунктах, — отметил Максим Решетников.

Как подчеркнул глава Прикамья, он побывает еще в ряде медицинских организаций, чтобы больше узнать о тех наработках, которые используют пермские врачи, и как этот опыт распространить по всему краю, чтобы население получало качественную медпомощь.