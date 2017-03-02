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09:43 (мск), источник: Telegraf.com.ua

«Нафтогаз» хочет присоединиться к польскому иску по газопроводу OPAL

«Нафтогаз» просит Европейский суд присоединиться к польскому иску по газопроводу OPAL.

Источник: Telegraf.com.ua

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с запросом о приобщении холдинга к иску польской компании PGNiG.

PGNiG ранее обратилась в суд с требованием отменить решение Еврокомиссии о расширенном доступе российского газового монополиста компании «Газпром» к европейскому газопроводу OPAL. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Нафтогаз Украины» обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с запросом о приобщении к делу по иску компании PGNiG Supply&Trading, которая обжаловала решение Европейской Комиссии от 28 октября 2016 года, что позволяет «Газпрому» значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и увеличить объемы прокачки газа «Северным потоком», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Также отмечается, что в соответствии с Уставом Европейского суда справедливости, юридическое лицо может присоединиться к делу, если сможет доказать заинтересованность в результатах рассмотрения.

«Нафтогаз» направил запрос на приобщение, ссылаясь на предыдущую практику суда, а также указав потенциальные негативные последствия решения Еврокомиссии для компании, которыми является уменьшение объемов транзита газа по территории Украины, угроза безопасности поставок газа в Украину из-за прекращения газовых потоков из Польши", — сообщили в пресс-службе, добавив, что также данное решение Еврокомиссии ведет к ухудшению конкурентной позиции «Нафтогаза».

По информации пресс-службы, приобщение «Нафтогаза» к иску PGNiG позволит украинской компании представить дополнительные аргументы по этому делу и получить официальный доступ к материалам дела. Как сообщалось, по данным «Нафтогаза», решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности «Северного потока» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290−320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10−11 млрд кубометров топлива в год.

Данное решение было опротестовано в суде Европейского Союза польской нефтегазовой компанией PGNiG. По данным PGNiG, 27 декабря 2016 года суд ЕС приостановил решение о доступе «Газпрома» к OPAL. 28 февраля 2017 года коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что госхолдинг планирует присоединиться к иску PGNiG.

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