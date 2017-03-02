«Нафтогаз» хочет присоединиться к польскому иску по газопроводу OPAL
«Нафтогаз» просит Европейский суд присоединиться к польскому иску по газопроводу OPAL.
«Нафтогаз» просит Европейский суд присоединиться к польскому иску по газопроводу OPAL.
Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с запросом о приобщении холдинга к иску польской компании PGNiG.
PGNiG ранее обратилась в суд с требованием отменить решение Еврокомиссии о расширенном доступе российского газового монополиста компании «Газпром» к европейскому газопроводу OPAL. Об этом сообщает
«Нафтогаз Украины» обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с запросом о приобщении к делу по иску компании PGNiG Supply&Trading, которая обжаловала решение Европейской Комиссии от 28 октября 2016 года, что позволяет «Газпрому» значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и увеличить объемы прокачки газа «Северным потоком», — говорится в сообщении
Также отмечается, что в соответствии с Уставом Европейского суда справедливости, юридическое лицо может присоединиться к делу, если сможет доказать заинтересованность в результатах рассмотрения.
«Нафтогаз» направил запрос на приобщение, ссылаясь на предыдущую практику суда, а также указав потенциальные негативные последствия решения Еврокомиссии для компании, которыми является уменьшение объемов транзита газа по территории Украины, угроза безопасности поставок газа в Украину
По информации
Данное решение было опротестовано в суде Европейского Союза польской нефтегазовой компанией PGNiG. По данным PGNiG, 27 декабря 2016 года суд ЕС приостановил решение о доступе «Газпрома» к OPAL. 28 февраля 2017 года коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что госхолдинг планирует присоединиться к иску PGNiG.