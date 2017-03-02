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10:12 (мск), источник: VLADNEWS

Для переселенцев и получателей гектаров в ДФО действует 100 мер поддержки

О том, как правительство готово поддержать новичков и аграриев в регионе.

Источник: Reuters

Возможность получения государственной поддержки при переезде, трудоустройстве и ведении своего бизнеса является одним из наиболее часто задаваемых вопросов, которые поступают на горячую линию программы «Дальневосточный гектар». Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) систематизирует меры поддержки для получателей «дальневосточного гектара», жителей Дальнего Востока, а также тех, кто рассматривает для себя перспективу переезда в регион. Сейчас «Навигатор» мер поддержки, который постоянно обновляется, включает около 100 мер, все они представлены на сайте Агентства, отметил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

По словам Валентина Тимакова, непосредственно для получателей гектара в Навигаторе содержатся 35 мер поддержки. «Это гранты на ведение фермерского хозяйства, льготное кредитование, квоты на заготовку древесины, лизинг сельхозтехники и другая поддержка», — прокомментировал глава АРЧК ДВ.

По его словам, до того, как переезжать на Дальний Восток, необходимо детально познакомиться с мерами поддержки при переезде: так, уже сейчас действуют государственные программы, которые предусматривают возможность компенсации расходов на переезд за счет работодателя или государства. Такие программы включают в себя программу повышения трудовой мобильности, программу для граждан, заключивших трудовой договор о работе в федеральных органах государственной власти или государственных внебюджетных фондах России, других федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также для безработных граждан.

Недавно Агентство разработало методические рекомендации по созданию селений, размещенные на сайте в виде простой методички. Специалисты АРЧК ДВ готовы предоставить необходимые консультации. Это форма поддержки особенно актуальна для тех получателей гектаров, чьи участки компактно расположены, или для тех, кто подает коллективные заявления.

Напомним, новые меры поддержки разрабатывает Фонд развития Дальнего Востока. На днях в рамках Российского инвестиционного форума в присутствии вице-премьера — полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева подписано соглашение между ФРДВ и «Почта Банком» о сотрудничестве при реализации программы льготного кредитования получателей «дальневосточного гектара». Общая стоимость совместной программы оценивается в 3 млрд рублей. До конца года «Почта Банк» планирует направить эти средства на льготное кредитование граждан, получивших в безвозмездное пользование земельные участки на Дальнем Востоке. Кредиты на сумму от 3 тыс. до 600 тыс. рублей будут предоставляться на срок от 3 до 60 месяцев. Финансовое участие в проекте ФРДВ позволит существенно снизить процентную ставку по целевым беззалоговым потребительским кредитам, которая не превысит 10,5% годовых.

«Мы начали реализацию проекта по предоставлению земли на Дальнем Востоке. Сейчас у нас уже почти 70 тысяч обращений. Одно из наиболее частых пожеланий людей, которые уже оформили гектар, — возможность получения финансовых средств, кредитов на освоение земли. Обычные кредиты дорогие. Поэтому мы попросили Фонд развития Дальнего Востока создать специальный кредитный продукт. Он создан», — отметил Юрий Трутнев.

Еще одной мерой поддержки могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства. В 2017 году Фонд планирует выдать тысячу кредитов на общую сумму 10 млрд рублей для МСП. За 3,5 месяца действия программы кредит по ставке 11% годовых в рублях сроком до 10 лет получили уже 170 дальневосточных компаний во всех девяти дальневосточных регионах.

Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «поддержка малого и среднего бизнеса является одним из способов развития экономики и удержания людей в макрорегионе». «Этой поддержкой могут воспользоваться также получатели “дальневосточных гектаров”, которые берут землю под реализацию инвестпроектов», — комментировал глава Минвостокразвития России.

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