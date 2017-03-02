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09:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Копейске пройдет митинг в поддержку выборов мэра

КОПЕЙСК, 2 марта, РИА ФедералПресс. В Копейске пройдет масштабный митинг в поддержку демократических выборов главы города. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе горадминистрации, акция пройдет в сквере по ул. Темника в четверг, 9 марта, с 16:00 до 18:00.

Ранее организаторы просили согласовать место проведения митинга возле ТК «Слава», но городские власти предложили площадку в сквере. Согласно заявке в акции примут участие около 500 человек.

Организатором митинга выступил политтехнолог Евгений Медведев. «Это не протестная акция, никаких лозунгов и требований не будет. Есть порядок избрания главы города депутатами через конкурс. Но жители тоже должны знать, кто эти люди. Поэтому основная цель — показать копейчанам кандидатов на пост главы. Будут приглашены все участники конкурса. Пускай общаются и смотрят людям в глаза. А чтобы людям не было скучно, то организуем концерт», — рассказал Евгений Медведев.

Как ранее писал «ФедералПресс», в Копейске проходят конкурсные процедуры по выборам главы города, на который заявились 10 человек. После первого заседания конкурсной комиссии до участия в предвыборной гонке были допущены 8 претендентов.

Не прошли проверку документов 2 человека: у одного была судимость, а другой не смог подтвердить наличие высшего образования. Окончательно определиться с кандидатами на пост комиссия должна до 10 марта, а 22 марта собрание депутатов выберет главу.

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