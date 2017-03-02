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09:31 (мск), источник: Nakanune.ru

«Давайте не завтра, а сегодня»: Куйвашев потребовал принять кадровые решения в связи с ситуацией в Карпинской больнице

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил министру здравоохранения региона Игорю Трофимову незамедлительно принять кадровые решения в связи с ситуацией в Карпинской больнице.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

«У меня есть вопрос к министру здравоохранения по поводу ситуации в Карпинской городской больнице. Там есть вопросы с кредиторской задолженностью. Я прошу внимательнейшим образом разобраться с этим и доложить, что там происходит. В связи с чем по городу поползли слухи о закрытии стационара, что, естественно, вызвало серьезное беспокойство у горожан. Прошу внимательно к этому относиться, эта тема очень чувствительная, и волнение людей мне абсолютно понятно. Если там проблема заключается в неэффективном менеджменте, вы мне скажите. Если у этой проблемы другие причины, доложите, как ее решать. Какие выводы сделаны, какие предложения у вас есть?», — сказал Евгений Куйвашев на заседании правительства.

По словам Игоря Трофимова, ситуация в Карпинской больнице, действительно, возникла «из-за неумелых действий одного из руководителей».

«Мы проанализировали ситуацию, вызывали его. Там действительно есть задолженность. Сделаны определенные организационные выводы. Завтра туда планируется выезд с решением кадровых вопросов по конкретному руководителю», — доложил глава областного минздрава.

«Хорошо. Давайте только не завтра, а сегодня», — отметил губернатор.

Как сообщало Накануне.RU, на днях в Карпинске прошел «народный сход» против закрытия стационара местной ЦГБ. Под обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву свои подписи поставили более 2 тыс. местных жителей.

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