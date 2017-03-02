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12:31 (мск), источник: УНИАН

Порошенко и Путин в этом году контактировали уже четыре раза — СМИ

По информации источников в Киеве и Москве, несмотря на противостояние России и Украины на всех международных площадках, между президентами Владимиром Путиным и Петром Порошенко продолжаются контакты.

Источник: УНИАН

С начала года лидеры двух стран беседовали по телефону четыре раза, передает КоммерсантЪ, ссылаясь на собственные источники.

Предпоследний — 11 февраля, на следующий день после визита в Москву президента Словении Борута Пахора. Последний же разговор состоялся 21 февраля якобы по инициативе украинской стороны и продолжался около 20 минут.

«Одним из вопросов, по которым у Москвы и Киева сохраняются разногласия, остается вопрос урегулирования ситуации на Донбассе», — говорится в сообщении.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности президент Петр Порошенко заявил, что Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Кроме того, он отрицает уникальность украинского государства и народа.

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