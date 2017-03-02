Порошенко и Путин в этом году контактировали уже четыре раза — СМИ

С начала года лидеры двух стран беседовали по телефону четыре раза, передает КоммерсантЪ, ссылаясь на собственные источники.

Предпоследний — 11 февраля, на следующий день после визита в Москву президента Словении Борута Пахора. Последний же разговор состоялся 21 февраля якобы по инициативе украинской стороны и продолжался около 20 минут.

«Одним из вопросов, по которым у Москвы и Киева сохраняются разногласия, остается вопрос урегулирования ситуации на Донбассе», — говорится в сообщении.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности президент Петр Порошенко заявил, что Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Кроме того, он отрицает уникальность украинского государства и народа.