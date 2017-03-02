Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с Москвой

«Я понятия не имею, откуда эти необоснованные обвинения. Это неправда», — цитирует агентство заявление Сешнса.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники в Минюсте США сообщила, что в прошлом году, во время предвыборной кампании Сешнс дважды встречался с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. По данным газеты, Сешнс, будучи сенатором от штата Алабама, встречался с Кисляком в июле и сентябре 2016 года — в период, которые американские спецслужбы считают «разгаром российской хакерской кампании», целью которой было повлиять на предвыборную гонку.

Как отмечает издание, в ходе слушаний в сенате перед своим назначением на пост генпрокурора ​Сешнс скрыл факт встреч с Кисляком, заявив, что у него не было никаких контактов с представителями России.

В посольстве России в Вашингтоне заявили «Интерфаксу», что «не комментируют многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».

Сешнс был утвержден на должность генпрокурора США 9 февраля. Его предшественница Салли Йетс была отстранена от должности после того, как отказалась выполнять иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Сешнс был первым из действующих сенаторов, кто поддержал президентские амбиции Трампа.