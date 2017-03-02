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09:56 (мск), источник: РБК

Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с Москвой

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что не встречался ни с кем из российских официальных лиц для обсуждения вопросов, касающихся президентской кампании, сообщает Associated Press.

Источник: Reuters

«Я понятия не имею, откуда эти необоснованные обвинения. Это неправда», — цитирует агентство заявление Сешнса.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники в Минюсте США сообщила, что в прошлом году, во время предвыборной кампании Сешнс дважды встречался с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. По данным газеты, Сешнс, будучи сенатором от штата Алабама, встречался с Кисляком в июле и сентябре 2016 года — в период, которые американские спецслужбы считают «разгаром российской хакерской кампании», целью которой было повлиять на предвыборную гонку.

Как отмечает издание, в ходе слушаний в сенате перед своим назначением на пост генпрокурора ​Сешнс скрыл факт встреч с Кисляком, заявив, что у него не было никаких контактов с представителями России.

В посольстве России в Вашингтоне заявили «Интерфаксу», что «не комментируют многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».

Сешнс был утвержден на должность генпрокурора США 9 февраля. Его предшественница Салли Йетс была отстранена от должности после того, как отказалась выполнять иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Сешнс был первым из действующих сенаторов, кто поддержал президентские амбиции Трампа.

Комментарии
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Авторитетная и серьёзная американская газета Washington Post ранее сообщала, что министр юстиции США Джефф Сешнс в прошлом году в бытность сенатором дважды общался с послом РФ в США Сергеем Кисляком. В ходе прямого эфира телекомпании CNN ведущая попросила сенатора Грэма прокомментировать эту информацию. "Мы не знаем, что было на этих встречах. Там могло что-то быть или не быть. Если ФБР решит, что там имело место что-то криминальное, то необходим спецпрокурор", — сказал Грэм, который в свое время поддержал кандидатуру Сешнса. Иными словами, материалы для начала расследования в отношении Сешнса имеются. Равно как и в отношении официальных лиц РФ, которые столь неуклюже пытаются отрицать очевидные факты.
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Алексей Кузнецов
Друзья, не обращайте внимания на АБ. Всегда ищите того, кому выгодно. Усердие, с которым комментятся статьи политического содержания этим индивидуумом, наводят на определенные мысли и помогают понять о чем идет речь. Лично мое мнение, что это сотрудник организации, которая комментами, вызывающими гнев, привлекает подписчиков.
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Лото Русское
Это любимая тактика либерастов во всех странах и во все времена. Они кидают враньё в СМИ , начинается обсуждение, расследование. Потом выясняется что это враньё, но дело уже сделано.....
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