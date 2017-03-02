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10:32 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Белый дом не накажет Конуэй за призыв покупать одежду от Иванки

В Белом доме заявили, что советник президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй «непреднамеренно и без корыстных мотивов» призывала покупать вещи от Иванки Трамп в ходе телеинтервью.

Источник: Reuters

Советник президента по вопросам этики Стефан Пассантино сообщил, что направил в управление по правительственной этике письмо о том, что он встретился к Конуэй и обсудил с ней этот вопрос.

9 февраля Келлиэнн Конуэй в телеэфире Fox News призвала зрителей покупать товары из коллекций дочери президента Иванки Трамп.

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Вскоре после этого глава комитета по этике американского конгресса Джейсон Чейфец назвал такое поведение президентского советника неприемлемым, неправильным и явно выходящим за границы дозволенного.

Ранее стало известно, что один из крупнейших в США ритейлеров модной одежды Nordstrom отказался продавать продукцию принадлежащей Иванке Трамп дизайнерской компании, в том числе сумки и туфли. Тогда Дональд Трамп обвинил Nordstrom в предвзятом отношении к Иванке.

Реакция Трампа вызвала возмущение демократов, которые заявили, что неприемлемо и неэтично «набрасываться на частную компанию за то, что та отказалась участвовать в преумножении богатства его семьи».

Ранее на этой неделе Конуэй оказалась в центре еще одного скандала после появления фотографии, на которой видно, как она забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, не сняв туфли.

Сама она пояснила, что ее попросили сделать фотографию с определенного ракурса. При этом кабинет, по словам советника, был переполнен журналистами.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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