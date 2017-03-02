Белый дом не накажет Конуэй за призыв покупать одежду от Иванки

Советник президента по вопросам этики Стефан Пассантино сообщил, что направил в управление по правительственной этике письмо о том, что он встретился к Конуэй и обсудил с ней этот вопрос.

Вскоре после этого глава комитета по этике американского конгресса Джейсон Чейфец назвал такое поведение президентского советника неприемлемым, неправильным и явно выходящим за границы дозволенного.

Ранее стало известно, что один из крупнейших в США ритейлеров модной одежды Nordstrom отказался продавать продукцию принадлежащей Иванке Трамп дизайнерской компании, в том числе сумки и туфли. Тогда Дональд Трамп обвинил Nordstrom в предвзятом отношении к Иванке.

Реакция Трампа вызвала возмущение демократов, которые заявили, что неприемлемо и неэтично «набрасываться на частную компанию за то, что та отказалась участвовать в преумножении богатства его семьи».

Ранее на этой неделе Конуэй оказалась в центре еще одного скандала после появления фотографии, на которой видно, как она забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, не сняв туфли.

Сама она пояснила, что ее попросили сделать фотографию с определенного ракурса. При этом кабинет, по словам советника, был переполнен журналистами.