Японцы попросили помощи у жителей Владивостока в разработке мастер-плана развития города

Владивосток, 2 марта, PrimaMedia.

Специалисты японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei, которые совместно с российским Агентством ипотечного кредитования (АИЖК) должны будут разработать мастер-план Владивостокского городского округа, попросили горожан заполнить специальные анкеты, чтобы изучить текущее положение дел в городе и получить мнение жителей по ряду вопросов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, что подписание договора между АИЖК и японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei о разработке мастер-плана Владивостокского городского округа состоялось в Токио в конце декабря 2016 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина.

Мастер-план Владивостока может стать программой, в которой будет выражено стратегическое представление о развитии города, а также представлены механизмы по достижению этих целей. Планируется, что документ будет включать схему функционального зонирования, предложения по работе с транспортными потоками, архитектурную концепцию облика города с углубленной разработкой отдельных наиболее важных городских территорий.