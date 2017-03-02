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10:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Японцы попросили помощи у жителей Владивостока в разработке мастер-плана развития города

Горожан просят заполнить специальные анкеты, которые помогут иностранным специалистам разобраться в ситуации.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 марта, PrimaMedia.

Специалисты японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei, которые совместно с российским Агентством ипотечного кредитования (АИЖК) должны будут разработать мастер-план Владивостокского городского округа, попросили горожан заполнить специальные анкеты, чтобы изучить текущее положение дел в городе и получить мнение жителей по ряду вопросов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, что подписание договора между АИЖК и японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei о разработке мастер-плана Владивостокского городского округа состоялось в Токио в конце декабря 2016 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина.

Мастер-план Владивостока может стать программой, в которой будет выражено стратегическое представление о развитии города, а также представлены механизмы по достижению этих целей. Планируется, что документ будет включать схему функционального зонирования, предложения по работе с транспортными потоками, архитектурную концепцию облика города с углубленной разработкой отдельных наиболее важных городских территорий.

Договор предусматривает предварительный этап работ по разработке мастер-плана Владивостока. На этом этапе специалисты Nikken Sekkei проанализируют социально-экономическое развитие Владивостока, демографические показатели, научно-промышленный потенциал, показатели жилищной обеспеченности, действующую и разрабатываемую градостроительную документацию, текущее положение дел во многих сферах городской жизни.

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