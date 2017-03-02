Директор департамента внутренней политики администрации края Тушев отправлен в отставку
Виктор Тушев, занимавший пост директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, покинул должность.
Виктор Тушев, занимавший пост директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, покинул должность.
Его кресло занял Алексей Копайгородский, теперь уже бывший
Алексей Копайгородский стал
По предположениям источников «Югополиса», Копайгородский через некоторое время может занять пост
На пост главы департамента внутренней политики администрации края Виктор Тушев был назначен в январе 2016 года. Виктор Тушев работал первым заместителем директора департамента внутренней политики края, с 2012 по 2015 год был председателем избирательной комиссии Краснодара, пишет
По данным «Югополиса», Виктор Тушев получит предложение о работе в администрации Краснодара.
Отставка Тушева может стать началом массовой ротации, которую губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обещал провести в своей команде. В декабре 2016 года в интервью газете «Кубанские новости» Кондратьев признал, что среди членов его команды «не у всех получилось» наладить эффективную работу, и предположил будущую ротацию кадров.