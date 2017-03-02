Директор департамента внутренней политики администрации края Тушев отправлен в отставку

Его кресло занял Алексей Копайгородский, теперь уже бывший вице-мэр Краснодара.

Алексей Копайгородский стал вице-мэром Краснодара в феврале 2016 года. До этого он работал заместителем директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. Эту должность он занимал с сентября 2015 года. В структуре краевого департамента внутренней политики Копайгородский работал с января 2014-го. В прежние годы он также около пяти лет проработал на различных должностях в рядах Вооруженных сил РФ. Он стал кандидатом педагогических наук, успешно защитив диссертацию «Совершенствование воинского воспитания курсантов высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации».

По предположениям источников «Югополиса», Копайгородский через некоторое время может занять пост вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политики, сменив Юрия Бурлачко.

На пост главы департамента внутренней политики администрации края Виктор Тушев был назначен в январе 2016 года. Виктор Тушев работал первым заместителем директора департамента внутренней политики края, с 2012 по 2015 год был председателем избирательной комиссии Краснодара, пишет ДГ-Юг.

По данным «Югополиса», Виктор Тушев получит предложение о работе в администрации Краснодара.

Отставка Тушева может стать началом массовой ротации, которую губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обещал провести в своей команде. В декабре 2016 года в интервью газете «Кубанские новости» Кондратьев признал, что среди членов его команды «не у всех получилось» наладить эффективную работу, и предположил будущую ротацию кадров.