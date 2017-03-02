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10:12 (мск), источник: РИА Новости

WSJ: США не исключают военного удара по КНДР

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон не исключает возможности применения против КНДР военной силы или смены режима в этой стране, пишет The Wall Street Journal.

Источник: Reuters

Издание ссылается на неназванных людей, «вовлеченных в процесс» пересмотра стратегии США по отношению к Северной Корее. Согласно имеющейся у них информации, Вашингтон недавно обсуждал возможный военный сценарий со своими союзниками.

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В середине февраля в Вашингтон приезжал японский премьер Синдзо Абэ. По данным WSJ, в ходе этого визита представители администрации президента Дональда Трампа несколько раз заявляли, что в отношении КНДР «рассматриваются все варианты».

Для японской стороны было очевидно, что в числе этих вариантов — военный удар по стране в том случае, если Пхеньян объявит готовность протестировать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). В Японии такой сценарий сочли «вызывающим беспокойство».

Ранее CNN со ссылкой на представителя администрации Трампа утверждал, что нынешний американский президент именно КНДР считает главной угрозой для США.

В начале января New York Times процитировала заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, согласно которому Пхеньян достиг финальных стадий в подготовке МБР к тестовому запуску. «Этому не бывать», — отреагировал на эту новость в Twitter Трамп.

Позже японское агентство Kyodo, ссылаясь на слова представителя МИД Северной Кореи, сообщило о том, что Пхеньян готов запустить МБР «в любое время из любого места».

Комментарии
7
vesta
Издание ссылается на неназванных людей,.. это подача новости ? или сплетни? )))
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Михаил Журавлев
Америкосы, как обычно, "соврамши": Трамп обещал избирателям заняться внутренними проблемами Америки, но, по установившейся паскудной традиции полез во внутренние дела суверенного государства. Можно подумать, америкосские средства ПВО не смогут, если что, сбить корейскую болванку...
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Лото Русское
нанесут или нет , всё равно( важно что не ядерный) интересная игра может получится. Мы можем чужими руками ( корейскими и китайскими) играть в наших интересах в Азии
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