Проект четвертого моста через Обь стал лауреатом премии «Росинфра»

На пресс-конференции с журналистами, посвященной итогам работы делегации Новосибирской области на инвестфоруме «Сочи-2017», Городецкий рассказал, что область стала лауреатом Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Региональная инициатива» за концепцию проекта строительства четвертого моста.

Критериями оценки стали показатели бюджетной и социально-экономической эффективности, инвестиционная привлекательность и уникальность проекта. Ранее регион уже побеждал в номинации «Региональный ГЧП-прорыв» за госудаственно-частное партнерство.

Отметим, что экспозиция Новосибирской области вызвала повышенный интерес у участников форума и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Ему показали флагманские проекты, вошедшие в программу реиндустриализации, в частности, Медицинский промышленный парк, созданный на базе НИИТО имени Я. Л. Цивьяна.