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10:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Проект четвертого моста через Обь стал лауреатом премии «Росинфра»

НОВОСИБИРСК, 2 марта, РИА ФедералПресс. Проект четвертого моста через реку Обь в Новосибирске стал лауреатом премии РОСИНФРА. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

На пресс-конференции с журналистами, посвященной итогам работы делегации Новосибирской области на инвестфоруме «Сочи-2017», Городецкий рассказал, что область стала лауреатом Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Региональная инициатива» за концепцию проекта строительства четвертого моста.

Критериями оценки стали показатели бюджетной и социально-экономической эффективности, инвестиционная привлекательность и уникальность проекта. Ранее регион уже побеждал в номинации «Региональный ГЧП-прорыв» за госудаственно-частное партнерство.

Отметим, что экспозиция Новосибирской области вызвала повышенный интерес у участников форума и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Ему показали флагманские проекты, вошедшие в программу реиндустриализации, в частности, Медицинский промышленный парк, созданный на базе НИИТО имени Я. Л. Цивьяна.

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