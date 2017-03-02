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10:15 (мск), источник: РИА Крым

Крым начал радиовещание на Украину — Бальбек

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). Власти Крыма запустили радиовещание на приграничные районы Украины, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Источник: РИА "Новости"

В частности, по его словам, речь идет о крымско-татарском радио «Ватан седасы» («Голос родины»).

Радиостанция заработала в феврале этого года. Ранее на полуострове работали частный крымско-татарский телеканал ATR и радиостанция Meydan, которые прекратили вещание, так как не прошли перерегистрацию согласно российскому законодательству.

«Дополнительные передатчики установлены в Джанкое, что позволяет транслировать сигнал в приграничные районы Херсонской области Украины, где в том числе компактно проживают крымские татары. Голос Крыма теперь будет звучать для жителей юга Херсонской области, что позволит нашим соотечественникам не отдаляться от культурной и социально-политической жизни Республики», — сказал Бальбек.

При этом депутат подчеркнул, что покрытие Херсонской области будет увеличено после установки еще одного передатчика в Красноперекопске.

По его словам, «Ватан седасы» также расширяет вещание и на территории крымского полуострова.

«К концу июля радио будет покрывать 60% населения полуострова, что почти в шесть раз больше, чем до этого было у радиостанции «Meydan», — подчеркнул Бальбек.

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