Крым начал радиовещание на Украину — Бальбек
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). Власти Крыма запустили радиовещание на приграничные районы Украины, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). Власти Крыма запустили радиовещание на приграничные районы Украины, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
В частности, по его словам, речь идет о
Радиостанция заработала в феврале этого года. Ранее на полуострове работали частный
«Дополнительные передатчики установлены в Джанкое, что позволяет транслировать сигнал в приграничные районы Херсонской области Украины, где в том числе компактно проживают крымские татары. Голос Крыма теперь будет звучать для жителей юга Херсонской области, что позволит нашим соотечественникам не отдаляться от культурной и
При этом депутат подчеркнул, что покрытие Херсонской области будет увеличено после установки еще одного передатчика в Красноперекопске.
По его словам, «Ватан седасы» также расширяет вещание и на территории крымского полуострова.
«К концу июля радио будет покрывать 60% населения полуострова, что почти в шесть раз больше, чем до этого было у радиостанции «Meydan», — подчеркнул Бальбек.