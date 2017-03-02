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12:08 (мск), источник: Noi.md

Прокуроры настаивают на продлении ареста адвокату Валериану Мынзату

Прокуроры антикоррупции настаивают на продлении ареста адвоката Валериана Мынзата ещё на 30 суток. Их запрос рассмотрит сегодня столичный суд сектора Буюканы.

Источник: Noi.md

Прокуроры антикоррупции настаивают на продлении ареста адвоката Валериана Мынзата ещё на 30 суток. Их запрос рассмотрит сегодня столичный суд сектора Буюканы.

Напомним, Мынзата обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, он обещал клиентке ускорить перевод ее супруга из российской тюрьмы в молдавскую. За это он получил 20 тысяч евро, но обещания не выполнил, а вернул только часть денег.

Ранее пресса писала, что в этом деле Мынзат рассчитывал на помощь сбежавшего мэра-уголовника Ренато Усатого.

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