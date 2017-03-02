Заместителя мэра по управлению Железнодорожным районом назначили в Хабаровске
1 марта Дениса Андреева назначили на должность заместителя мэра, председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Хабаровска.
1 марта Дениса Андреева назначили на должность заместителя мэра, председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Хабаровска.
Напомним, Евгений Колосов, который ранее занимал эту должность, был осужден за превышение полномочий в декабре прошлого года.
Известно, что с апреля 2016 года Денис Андреев исполнял обязанности заместителя мэра, председателя комитета по управлению Железнодорожным районом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на