Подарки губернатора Назарова и его министров забирает специальное управление

Стало известно, куда деваются подарки, приносимые к государственным праздникам дням рождения и губернатору Омской области Виктору Назарову и его подчиненным.

Как выяснилось, они хранятся на специальном складе и являются госсобственностью. По новым российским законам, чиновники могут оставлять себе только самые дешевые презенты стоимостью до 3-х тысяч рублей.

При этом очень дорогие подарки, как правило, возвращаются дарителю. А кое-какие подарки чиновники могут выкупить за свой счет. Об этом рассказал сегодня начальник антикоррупционного управления облправительства.

Игорь Мурашкин, начальник управления губернатора Омской области по профилактике коррупции:

— Случаи возвращения подарков единичные. Система везде разная. Подарки, которые получают представители правительства Омской области, направляются в аппарат губернатора и облправительства. Если стоимость подарка до 3 тысяч, то подарок может быть возвращен чиновнику. А больше 3 тысяч — подлежит выкуп. Подарки сдаются на хранение на склад в ряде регионов, и это хорошая идея.

Как выяснилось, чтобы сделать подарок чиновнику, дарителю тоже необходимо быть во всеоружии. Так, чтобы доказать реальную стоимость подарка и не подставить лицо, которому хотели сделать приятное, надо иметь на сувенир чек.

Игорь Мурашкин, представитель антикоррупционного управления:

— Кулуарные подарки запрещены. Если подарки дарятся на общественных мероприятиях, то мы просим чеки от дарителей. Если чека нет, то подарок подлежит оценке. Либо это делается комиссионно. Но пока случаев комиссионной регистрации подарков у нас не было.

Отметим, что дорогие подарки стоимостью в несколько десятков тысяч рублей могут автоматически рассматриваться как взятка. Практика делать подарки руководителям региона и ведомств сложилась давно, еще в СССР и за это время кардинально трансформировалась, но массового порядка это сейчас не носит.

Как правило, коллеги по работе, общественные деятели, промышленники и бизнесмены ограничиваются в дни праздников букетами и не рискуют ставить себя и чиновников в неловкое положение.

По словам Мурашкина, за прошлый год в омском облправительстве было зарегистрировано единичное число подарков — 1−3 подарка, не более. В основном подарки делают представители иностранных делегаций, получая презенты взамен, и это является частью современного делового этикета.