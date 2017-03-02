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10:37 (мск), источник: Вести - Омск

Омская прокуратура подала иск в суд на мэрию

Омская прокуратура подала иск в суд на мэрию из-за отмены 27 маршрутов с 1 января этого года.

Сотрудники надзорного ведомства тщательно изучили документы планирования перевозок и выявили ряд коррупционных признаков. В частности, в нормативных актах используются формулировки, не соответствующие принципам ясности и определенности правового регулирования.

Ранее прокуратура требовала от администрации Омска исправить нарушения в документах, однако чиновники никаких мер не приняли. Почему мэрия проигнорировала замечания? — теперь будет разбираться Центральный районный суд.

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