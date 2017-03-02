Омская прокуратура подала иск в суд на мэрию

Сотрудники надзорного ведомства тщательно изучили документы планирования перевозок и выявили ряд коррупционных признаков. В частности, в нормативных актах используются формулировки, не соответствующие принципам ясности и определенности правового регулирования.

Ранее прокуратура требовала от администрации Омска исправить нарушения в документах, однако чиновники никаких мер не приняли. Почему мэрия проигнорировала замечания? — теперь будет разбираться Центральный районный суд.