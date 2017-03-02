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11:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Члены постоянного комитета Хабкрайдумы не знали Трегубенко, но большинством поддержали ее

Теперь за кандидатуру нового детского омбудсмена проголосуют краевые парламентарии на ближайшем заседании закдумы.

Источник: Reuters

Хабаровск, 2 марта, AmurMedia.

Персона директора некоммерческой организации «Союз деловых женщин» Виктории Трегубенко, по представлению губернатора Шпорта претендующей на пост детского омбудсмена, мало знакома некоторым членам постоянного комитета по соцзащите населения и здравоохранения. Несмотря на это, пятеро из восьми присутствующих парламентариев приняли ее кандидатуру подходящей, сообщил корр. ИА AmurMedia.

Вопросов и рекомендаций к Виктории Трегубенко от депутатов не последовало. Председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранения Хабаровского края Ирина Штепа, напутствовала нового омбудсмена, отметив, что деятельность уполномоченного по правам ребенка связана напрямую с детьми. Именно этим она и отличается от других должностей. Ирину Штепа интересовали и тонкости будущего партнерства между новым уполномоченным и министерствами. Председатель комитета посоветовала точнее использовать в работе различные формулировки.

— Вот на вашем сайте круто написано: уполномоченный не подчиняется правительству, а назначается парламентом. Конечно, эта должность имеет определенную самостоятельность. Но формулировки должны быть правильными. Исходя из этой ситуации, в вашем заявлении губернатору, у которого, кстати, есть фамилия, и я надеюсь вы ее знаете, надо было написать что вы даете согласие на ваше представление на думу, — отметила Ирина Штепа.

Виктория Трегубенко пообещала учесть и устранить подобные упущения. Также будущий детский омбудсмен отметила, что намерена продолжать деятельность Светланы Жуковой.

— Главное, чтобы наши дети были счастливы, довольны, здоровы, и могли проводить свой досуг, и могли получать достойное образование, и были живы и здоровы их родители. А также необходимо бороться с основной преградой — безответственностью родителей, — поделилась планами на будущее Виктория Трегубенко.

Действующий уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Светлана Жукова ознакомила коллег с тонкостями работы своего института. Она отметила, что контролировать работу преемника, конечно, не будет, не ее прерогатива. Но из поля зрения работу Виктории Трегубенко постарается не выпускать. Свою же будущую карьеру Светлана Жукова пока не озвучивает, но завесу тайны приоткрыла.

— Сейчас я в отпуск, а уже потом снова трудоустройство. Я надеюсь, что продолжу работать в сфере семьи, детства и материнства, — поделилась Светлана Жукова.

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