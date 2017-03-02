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11:06 (мск), источник: ТАСС

Швеция вновь вводит всеобщую воинскую повинность

СТОКГОЛЬМ, 2 марта. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведское правительство намерено вновь ввести в стране отмененную в 2010 году всеобщую воинскую повинность. Соответствующее решение будет принято на заседании кабинета, сообщает телеканал СВТ.

Источник: U.S. Army

«Если мы хотим иметь укомплектованные и хорошо обученные войска, то добровольная система должна быть дополнена всеобщей повинностью», — заявил министр обороны Петер Хультквист. По его словам, у Минобороны были сложности с комплектованием подразделений на добровольной основе.

Согласно решению, которое будет принято в четверг правительством, все юноши и девушки, рожденные в 1999 году и позже (около 13 тыс. человек), после 1 июля 2017 года начнут получать повестки на прохождение службы в 2018—2019 гг. Набор в армию по-прежнему будет осуществляться в первую очередь на добровольной основе, а недостающее число военнослужащих (приблизительно в четыре тысячи человек ежегодно) будет компенсироваться за счет всеобщего призыва.

«Интерес, мотивация и желание являются основой призыва. Думаю, это станет решающим (фактором)», — добавил Хультквист.

Как показывают последние опросы общественного мнения, большинство жителей королевства выступают за всеобщую воинскую повинность.

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