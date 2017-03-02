Воинские части в Чечне и Крыму подняты по тревоге
2 марта.
2 марта.
«Поднятые по тревоге соединения и воинские части совершат марши на указанные полигоны для выполнения
В общей сложности к решению задач в рамках внезапной проверки привлечено около трёх тысяч военнослужащих, более тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.
Отмечается, что «внезапность контроля состояния боевой готовности является важной формой изучения реального состояния дел в войсках».
В прошлом году комплексные комиссии штаба ЮВО провели более 250 внезапных проверок боеготовности войск округа, информирует