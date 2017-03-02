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11:33 (мск), источник: Интерфакс

Воинские части в Чечне и Крыму подняты по тревоге

2 марта. Interfax-Russia.ru — Ряд соединений и воинских частей, которые дислоцируются в Карачаево-Черкесии, Чеченской республике, Дагестане и Крыму подняты по тревоге с целью внезапной проверки боевой готовности, сообщает штаб Южного военного округа (ЮВО).

«Поднятые по тревоге соединения и воинские части совершат марши на указанные полигоны для выполнения учебно-военных задач. На маршрутах пройдет отработка вводных по отражению нападения условного противника и ориентирования в незнакомых районах. На полигонах военнослужащие выполнят задачи по отработке тактических действий и проведут учебные стрельбы», — сказано в сообщении пресс-службы ЮВО, распространённом в четверг.

В общей сложности к решению задач в рамках внезапной проверки привлечено около трёх тысяч военнослужащих, более тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Отмечается, что «внезапность контроля состояния боевой готовности является важной формой изучения реального состояния дел в войсках».

В прошлом году комплексные комиссии штаба ЮВО провели более 250 внезапных проверок боеготовности войск округа, информирует пресс-служба.

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