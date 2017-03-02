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11:34 (мск), источник: "Российская газета"

Аксенов поручил проверить законность застройки Ялты и Симферополя

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил Службе госстройнадзора РК провести масштабную ревизию застройки Южного берега Крыма и Симферополя, где зафиксировано максимальное число нарушений застройщиками градостроительных норм.

Источник: AP 2017

Об этом Аксенов заявил на встрече с и.о. начальника службы Нариманом Исаевым.

«Перезагрузка» работы службы стройнадзора должна произойти после увольнения экс-руководителя Сергея Тимощенко, при котором эта структура фактически устранилась от контрольно-надзорных функций.

— Инспекция, к сожалению, не выполняла поставленные задачи — недопущение появления незаконных строек, — заявил Сергей Аксенов. — Особенно катастрофическая ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, во всех приморских регионах и в городе Симферополе. Мы видим, что должностные лица не предпринимали мер — по старым уголовным статьям это называлось саботаж. При этом не исключаю, что этот саботаж осуществлялся умышленно за реальные деньги, поскольку мы видим, что стройки идут там, где никогда не планировались.

По словам Аксенова, повсеместно строятся здания, которые не соответствуют нормам этажности, ГОСТам и современным стандартам. Но никаких мер реагирования со стороны службы стройнадзора на эти вопиющие факты не было.

По мнению и.о. начальника службы Наримана Исаева, чтобы вернуть его ведомству контрольно-надзорные функции, надо внести поправки в республиканские законы. Также необходимо создать новую структуру службы и штатное расписание с учетом обозначенных приоритетных задач.

Отмечена и существующая кадровая проблема: квалифицированных специалистов в области строительного надзора не хватает, а в отношении некоторых должностных лиц службы даже возбуждены дисциплинарные производства либо проводятся проверки. На их время они отстранены от работы. В частности, из-за бездеятельности ялтинского представителя службы стройнадзора уже выявлены факты системные нарушения застройщиками норм градостроительного законодательства.

— Необходимо прежде всего проверить 100-метровую зону застройки, потому что некоторые застройщики ведут строительство даже на территории пляжей, что уж говорить об охранных зонах, — отметил Нариман Исаев. — Направление сложное, не хватает подготовленного профессионального состава службы, которые могли бы системно проводить проверки. Но необходимо подбирать соответствующие кадры и направлять их на выполнение основных прописанных в законе функций службы.

Для проверки сомнительных объектов совместно с прокуратурой РК будет создана совместная рабочая группа.

— Законность выдачи документов, в том числе украинского периода, особенно в приморской зоне и Симферополе, — пропустить все через мелкое сито, — распорядился Аксенов. — Выдаются разрешительные документы под строительство индивидуального жилого дома, а этажность составляет пять этажей, хотя законодательство этого не разрешает. Тем не менее должностные лица подписывают такие документы. Не были предприняты меры и бывшим вице-премьером Олегом Казуриным, который ныне арестован. Думаю, что в службе тоже будет достаточное количество фигурантов для различных уголовных дел.

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