Роман Кокшаров может трудоустроиться в структурах Ространснадзора
Как стало известно «Ъ», первый вице-премьер краевого правительства — министр территориального развития края Роман Кокшаров получил предложение о трудоустройстве в структурах Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), которую в начале февраля возглавил экс-губернатор Прикамья Виктор Басаргин.
Сам Роман Кокшаров эту информацию опроверг, отметив, что «не планировал менять место работы». Пресс-секретарь главы региона Максима Решетникова Дарья Левченко также сообщила, что Кокшаров продолжает работать в правительстве. По данным источников «Ъ» Роману Кокшарову, действительно, поступило предложение от экс-губернатора, но ответа он пока не дал.