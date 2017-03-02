Роман Кокшаров может трудоустроиться в структурах Ространснадзора

Сам Роман Кокшаров эту информацию опроверг, отметив, что «не планировал менять место работы». Пресс-секретарь главы региона Максима Решетникова Дарья Левченко также сообщила, что Кокшаров продолжает работать в правительстве. По данным источников «Ъ» Роману Кокшарову, действительно, поступило предложение от экс-губернатора, но ответа он пока не дал.