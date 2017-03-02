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11:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Роман Кокшаров может трудоустроиться в структурах Ространснадзора

Как стало известно «Ъ», первый вице-премьер краевого правительства — министр территориального развития края Роман Кокшаров получил предложение о трудоустройстве в структурах Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), которую в начале февраля возглавил экс-губернатор Прикамья Виктор Басаргин.

Сам Роман Кокшаров эту информацию опроверг, отметив, что «не планировал менять место работы». Пресс-секретарь главы региона Максима Решетникова Дарья Левченко также сообщила, что Кокшаров продолжает работать в правительстве. По данным источников «Ъ» Роману Кокшарову, действительно, поступило предложение от экс-губернатора, но ответа он пока не дал.

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