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13:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Назначен новый руководитель департамента внутренней политики Краснодарского края

Вениамин Кондратьев назначил нового руководителя департамента внутренней политики Краснодарского края — должность занял Алексей Копайгородский, ранее работавший вице-мэром Краснодара.

Алексей Копайгородский родился в 1985 году, окончил Краснодарское высшее военное училище им. Штеменко, Владимирский юридический институт ФСИН и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат педагогических наук. На работу в администрацию края господин Копайгородский пришел в 2014 году, заняв должность заместителя начальника управления по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям.

С сентября 2015 года по февраль 2016 года работал заместителем директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, затем стал заместителем главы Краснодара.

Предшественник Алексея Копайгородского Виктор Тушев возглавлял департамент внутренней политики администрации края с января 2016 года.

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