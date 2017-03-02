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13:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов выразил благодарность за поздравления с 60-летним юбилеем

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность за поступившие поздравления с 60-летним юбилеем, который лидер республики отмечал 1 марта.

Источник: ИА Татар-информ

От первых лиц стран СНГ и дальнего зарубежья, глав мировых корпораций и объединений в адрес Р. Минниханова поступило порядка тысячи телеграмм, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов выразил искреннюю признательность за все добрые пожелания. Он поблагодарил за высокую оценку своей деятельности на посту Президента Татарстана и заверил, что приложит все силы во благо процветания республики и укрепления российской государственности.

Напомним, с юбилеем Президента РТ поздравил Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и многие другие.

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