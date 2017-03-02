Рустам Минниханов выразил благодарность за поздравления с 60-летним юбилеем

От первых лиц стран СНГ и дальнего зарубежья, глав мировых корпораций и объединений в адрес Р. Минниханова поступило порядка тысячи телеграмм, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов выразил искреннюю признательность за все добрые пожелания. Он поблагодарил за высокую оценку своей деятельности на посту Президента Татарстана и заверил, что приложит все силы во благо процветания республики и укрепления российской государственности.