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12:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Фермеров приглашают на встречу с руководством Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии

Мероприятие состоится 7 марта.

Фермеров Приангарья приглашают на встречу с руководством управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в аппарат бизнес-омбудсмена по адресу: бульвар Гагарина, 74 (четвертый этаж). Мероприятие по теме «Снижение административного давления со стороны контролирующего ведомства» состоится 7 марта в 14.00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УЗПП в Иркутской области.

Встреча бизнеса с руководством управления Россельхознадзора проходит впервые. Собрание организовано по просьбе предпринимателей.

«Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по телефонам: 8 (3952) 48−85−35, 8 (3952) 48−85−34», — отметили в пресс-службе.

В аппарате уполномоченного сообщили, что такие мероприятия будут проводиться регулярно. На следующую встречу с предпринимателями придут руководители службы ветеринарии Иркутской области.

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