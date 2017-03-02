Фермеров приглашают на встречу с руководством Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии

Фермеров Приангарья приглашают на встречу с руководством управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в аппарат бизнес-омбудсмена по адресу: бульвар Гагарина, 74 (четвертый этаж). Мероприятие по теме «Снижение административного давления со стороны контролирующего ведомства» состоится 7 марта в 14.00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УЗПП в Иркутской области.

Встреча бизнеса с руководством управления Россельхознадзора проходит впервые. Собрание организовано по просьбе предпринимателей.

«Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по телефонам: 8 (3952) 48−85−35 , 8 (3952) 48−85−34 », — отметили в пресс-службе.

В аппарате уполномоченного сообщили, что такие мероприятия будут проводиться регулярно. На следующую встречу с предпринимателями придут руководители службы ветеринарии Иркутской области.