Фермеров приглашают на встречу с руководством Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии
Мероприятие состоится 7 марта.
Мероприятие состоится 7 марта.
Фермеров Приангарья приглашают на встречу с руководством управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в аппарат
Встреча бизнеса с руководством управления Россельхознадзора проходит впервые. Собрание организовано по просьбе предпринимателей.
«Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по телефонам:
В аппарате уполномоченного сообщили, что такие мероприятия будут проводиться регулярно. На следующую встречу с предпринимателями придут руководители службы ветеринарии Иркутской области.