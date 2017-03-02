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12:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области 200 депутатов не предоставили декларации о доходах

Об этом сообщил начальник управления по профилактике коррупционных нарушений Игорь Мурашкин.

Сегодня, 2 февраля на пресс-конференции начальник управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Игорь Мурашкин рассказал, как работает ведомство в части деклараций о доходах и расходах.

Он пояснил, что подразделение принимает отчеты только от представителей органов исполнительной власти, которых около 50 человек.

— Что касается наших проверок, то выявляются недостатки. Во всех случаях в прошлом году фактов сокрытия сведений о расходах и доходах не было. Злостного сокрытия не установлено, -отметил Мурашов.

Однако были и более конкретные случаи нарушений. Так, 200 депутатов сельских поселений не предоставили отчеты о своих расходах и доходах.

Игорь Мурашкин, начальник управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

 — У нас налажена работа с прокуратурой. Мы провели проверки муниципалитетов и областной власти. По итогам работы за 2016 год наше управление установило, что более 200 депутатов поселенческого уровня не предоставили свои декларации. Были приняты меры, в том числе, и о сложении полномочий парламентариев.

Конкретных фамилий глава ведомства не назвал.

Отметим, что по новому законодательству. помимо чиновников, депутаты также обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах.

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