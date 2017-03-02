В Кривом Роге обыскивают горсовет, проверяют возможную причастность мэра Вилкула к хищению денег — Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

Сегодня проводится ряд обысков в Криворожском городском совете Днепропетровской области и проверяется возможная причастность городского головы Юрия Вилкула к хищению средств.

«Сегодня проводится ряд обысков в Криворожском городском совете, по месту жительства и осуществления коммерческой деятельности директоров и учредителей предприятий, которые причастны к легализации 200 млн грн, выделенных из бюджета в 2016 году», — написал генпрокурор.

По словам Луценка, в рамках расследования проверяется возможная причастность к совершению хищения городского головы Вилкула, его первого заместителя, секретаря горсовета Евгения Удода, заместителя Александра Катриченка, других должностных лиц горсовет и ряда предприятий.

Как сообщал УНИАН ранее, вечерний эфир «Черного зеркала» на «Интере» завершился скандалом после того, как народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул назвал Евромайдан «переворотом».