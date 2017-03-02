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13:09 (мск), источник: УНИАН

Организаторы блокады на Донбассе заявили о переходе ко «второму этапу» — будут перекрывать автодороги

Блокадчики территорий Донбасса переходят ко второму этапу этой акции — после железнодорожных путей они перекроют автомобильные.

Источник: УНИАН

Они начинают блокировать автомобильные дороги, заявил в эфире Громадського радіо Сергей Акимович, начальник Штаба экономической блокады «ЛНР» и «ДНР».

«После того, как мы заблокировали практически весь железнодорожный трафик, мы переходим ко второму этапу — начинаем блокировать автомобильные дороги, которыми также провозится контрабанда», — отметил он.

На сегодняшний день, по словам Акимовича, у них уже есть 4 блока, они мобильные, не постоянные, потому что они должны быть как можно ближе к линии разграничения.

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, которыми антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были приостановлены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны.

Комментарии
1
Александр
Скоро разгонят Уже всем надоели Беспредел
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