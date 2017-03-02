Омбудсмен Челябинской области ищет помощника. Требования

«Это работа на безвозмездной основе», — предупредила Маргарита Павлова. Она рассказала о предъявляемых к кандидатуре строгих требованиях: «Это должен быть человек, заслуживший уважение земляков и придерживающийся высоких этических принципов».

Глава района Сергей Айбулатов на встрече с Маргаритой Павловой пообещал, что обсудит с общественностью кандидатуры на должность общественного помощника омбудсмена в районе.

Маргарита Павлова познакомила главу с деятельностью уполномоченного по правам человека и передала ежегодный доклад и просветительские материалы, касающееся защиты прав пожилых людей и семей, имеющих особых детей.