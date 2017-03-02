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13:01 (мск), источник: Uralpress.ru

Омбудсмен Челябинской области ищет помощника. Требования

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова ищет кандидата на должность общественного помощника омбудсмена в Верхнеуральском районе. Об этом южноуральский омбудсмен сообщила в ходе рабочего визита в район.

«Это работа на безвозмездной основе», — предупредила Маргарита Павлова. Она рассказала о предъявляемых к кандидатуре строгих требованиях: «Это должен быть человек, заслуживший уважение земляков и придерживающийся высоких этических принципов».

Глава района Сергей Айбулатов на встрече с Маргаритой Павловой пообещал, что обсудит с общественностью кандидатуры на должность общественного помощника омбудсмена в районе.

Маргарита Павлова познакомила главу с деятельностью уполномоченного по правам человека и передала ежегодный доклад и просветительские материалы, касающееся защиты прав пожилых людей и семей, имеющих особых детей.

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