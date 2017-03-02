В мае в Златоусте появится новый глава. Сегодня начался прием документов от претендентов

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Собрании депутатов, кандидат на должность главы должен быть старше 21 года, иметь высшее профессиональное образование и обладать профессиональными знаниями в области регионального и федерального законодательства, а также навыками управленческой деятельности.

Заявления будут приниматься по 16 марта. До первого мая все представленные претендентами сведения будут проверяться конкурсной комиссией. В состав комиссии от городского депутатского корпуса вошли вице-спикер, председатель комиссии по соцзащите, здравоохранению и экологии Марат Сафиев, старейший депутат, председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике Александр Романов и депутат, председатель Общественной палаты Марина Упит. От губернатора в комиссию вошли заместитель руководителя аппарата Алексея Фартыгина, начальника управления по внутренней политике Виталия Шикова и депутата областного Заксобрания Константина Захарова.

Третьего мая состоится предварительное заседание конкурсной комиссии. Конкурс намечен на 12 мая. На этом заседании комиссия выслушает программы претендентов на пост главы и рекомендует не менее двух кандидатур Собранию депутатов для избрания на должность главы. Депутаты утвердят нового мэра на заседании 18 мая.